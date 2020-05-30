صور .. وزير الزراعة: الرئيس وجه بتشجيع الشباب على العمل الحر

كتب عز النوبى

واصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة زيارته إلى المحافظة حيث تفقد ثلاجة حفظ التقاوي، ومحطة الغربلة، فضلا عن مجمع محاصيل سخا، ومركز التلقيح الاصطناعى بسخا، ومحطة إنتاج البيض ومصنع الأعلاف التابع للإصلاح الزراعي.

وعلى هامش الزيارة قال القصير، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نشر فكر العمل الحر لدى الشباب فإن وزارة الزراعة تدعو شباب مصر الاستفادة من القروض التى يقدمها البنك المركزى للأنشطة الزراعية والحيوانية بفائدة ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومى للبتلو والوزارة تقدم لها الخبرة والتدريب اللازم وأيضا الرعاية البيطرية.

وأضاف وزير الزراعة، أن الهدف من الجولات الميدانية هو متابعة كافة الانشطة الزراعية والحيوانية على الطبيعة ودعم القيادات وإعطائهم ثقة ومشاركتهم فى نجاحهم وأيضا إعادة تقييم الأصول وحسن استغلالها بالإضافة الى معالجة أى سلبيات وحل المشاكل على ارض الواقع وأضاف أن جميع قطاعات الوزارة تعمل بكفاءة عالية لتوفير الغذاء للمواطنين وأشار إلى أهمية التعاون مع جامعة كفر الشيخ فى مجال البحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الزراعة فى المحافظة.

وأضاف القصير، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والاصناف لتحقيق أعلى انتاجية تسهم فى الحد من الفجوة الغذائية وايضا استمرار تقديم الدعم والخدمات للفلاح والتوسع الزراعى الأفقى والرأسى وزيادة مراكز التلقيح الصناعى والخدمات الزراعية المميكنة والارشاد والاهتمام بالاستثمار الزراعى ودعم الصادرات من أجل دعم الاحتياطى المصرى بالنقد الأجنبي.

من ناحيته أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، ان هناك تعاون وثيق مع وزارة الزراعة وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بين الوزارة والمحافظة وأضاف نور الدين ان كفر الشيخ محافظة زراعية بالدرجة الأساسية حيث تسهم بنسبة كبيرة فى الانتاج الزراعى والحيوانى وأيضا الثروة السمكية نور الدين ناشد أيضا شباب المحافظة الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها وزارة الزراعة وقروض البنك المركزى الميسرة بإقامة مشروعات انتاجية تسهم فى زيادة الانتاج وحل مشاكل البطالة.

المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد أن الوزارة تعمل حاليا على رفع كفاءة جميع مزارع الانتاج الحيوانى وتحويل مزراع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وفائض للتصدير من الدواجن مشيرا إلى أهمية قرار وزير الزراعة الذى يلزم أصحاب المزراع بالاستعانة بطبيب بيطرى كشرط من شروط الترخيص مما يساعد المربين على زيادة الانتاج وأيضا توفير فرص عمل للأطباء البيطريين شهد الجولة قيادات وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ.