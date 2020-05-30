صور.. وزير الزراعة: أفكار خارج الصندوق لرفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى

كتب عز النوبى

​شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا التابعة لقطاع الانتاج، بمحافظة كفر الشيخ، والتى يتم استخدامها لاتتاج تقاوى المحصول.

جاء ذلك فى مستهل الزيارة التى يقوم بها وزير الزراعة، للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامى درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الانتاج.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الامن الغذائى المصرى خاصة فى محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الارز والذرة على مستوى الجمهورية.

وأشار القصير إلى أن إلإجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على النصف المليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الانتاج، حول مزرعة قطاع الانتاج بالقرضا، والتى تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالى 1800 فدان، من بينها 800 فدان منزرعة بمحصولى القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الارز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.

كما تفقد الوزير مزرعة الانتاج الحيوانى بالقرضا،التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث استمع إلى عرض مفصل حول انشطتها الانتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالى 12 فدان، بها 215 رأس من الأبقار الحلاب.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها باسلوب اقتصادى بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الانتاج الحيواني، الأمر الذى سيساهم ايضا فى توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتا الى انه يجرى العمل خاليا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للوزارة، بما سيساهم فى زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، كذلك منتجات الألبان.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ان هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التى تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التى يتنوع بها الإنتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والانتاج الحيوانى والسمكي، الأمر الذى يجعل لها دورا هاما فى المساهمة نحو تحقيق الامن الغذائى.





وزير الزراعة اثناء جولة بمشروعات زراعية بكفر الشيخ



وزير الزراعة اثناء جولة بمشروعات زراعية بكفر الشيخ



وزير الزراعة اثناء جولة بمشروعات زراعية بكفر الشيخ



وزير الزراعة اثناء جولة بمشروعات زراعية بكفر الشيخ



وزير الزراعة اثناء جولة بمشروعات زراعية بكفر الشيخ