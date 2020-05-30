صور.. وزير الإسكان يشهد التشغيل التجريبى لأحد الكبارى الجديدة بـ6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، عدد من مشروعات مدينة 6 اكتوبر ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و رئيس جهاز المدينة.

وتفقد الوزير و مرافقوه التشغيل التجريبى لكوبرى رقم ( 2 ) اتجاه طريق الواحات تمهيدًا لافتتاحه، ضمن 6 كبارى تهدف لتحقيق السيولة المرورية فى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية "كبارى وأنفاق وكباري مشاه"، بالإضافة إلي الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم 2 بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وسهولة ربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وتفقد الوزير ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم 2، كما تابع اعمال انشاء نفق فى الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري، وانشاء كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الفيوم، لتخفيف الكثافة المرورية بهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي، وفي هذا الصدد شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها، لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

كما اطمأن الوزير على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرا إلى أن صحة وسلامة العاملين فى المشروعات تأتى على أجندة الأولويات.