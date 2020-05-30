صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 10 حالات بعد شفائهم من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، إنه تم مساء اليوم السبت، تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 10 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من المواطنين المصريين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى العزل الصحى، ومن ثم تماثلهم الشفاء التام، والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالاً بخروج حالات التعافى، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للتضحية والواجب الوطنى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض، وجميع العاملين بالمستشفى من تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسى لجميع المرضى دون إستثناء مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضى.

وكانت قد أعلنت مستشفى العديسات التخصصي بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، عن خروج 4 حالات شفاء وخروجهم إلى منازلهم، عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة السيد الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وتوجهت إدارة مستشفى العديسات التخصصى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.



سعادة الأهالى بعد شفاؤهم وتعافيهم من كورونا



سيلفى خروج 10 حالات بعد شفاؤهم من كورونا



فرحة الخروج من مستشفى إسنا للحجر الصحى