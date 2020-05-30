صور.. مدينة الطود ترفع 500 طن مخلفات وقمامة خلال الـ15 يوماً الماضية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، أعمال إدارة النظافه والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقرى العديسات بحري، والعديسات قبلي ، والطود غرب ، والمريس ، ومنشية النوبة، بتنفيذ حملات نظافة لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة والإشغالات بمدن وقرى ونجوع وعزب مركز ومدينة الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات اليومية بكافة المدن والقرى لخدمة المواطنين.

وقال نائب رئيس رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه تم رفع ما يقرب من 500 طن مخلفات صلبة وقمامة فى مدينة الطود والقرى التابعة لها، وذلك خلال شهر مايو الجاري فى الفترة من 15/5/2020 حتى يوم 28/5/2020، وذلك من القمامة ومخلفات صلبة ومخلفات المبانى ومخلفات تطهير الترع ومخلفات الأشجار والزراعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن حملات النظافة والتجميل المعده بالمركز من رفع القمامة والإشغالات والأتربة، وكذلك الإزالات والتطهير والتعقيم مستمرة يومياً، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى نفس السياق ناشد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، كافة المواطنين من أهالى المدينة والقرى والنجوع بعدم إلقاء أو وضع القمامة أمام المنازل والمحلات التجارية أوماشبه ذلك، وكذلك عدم تجميع القمامة بالشوارع والميادين، مع الإلتزام بوضع القمامة بالحاويات المخصصة لذلك ليتولي قسم النظافة والتجميل بالمركز رفعها أولاً بأول، وذلك للمساهمة فى خدمة ودعم رجل النظافة خلال حملاتهم اليومية لتنظيف المدينة بأيام عيد الفطر العالى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومكافحة الدولة لمنع إنتشار الأمراض والأوبئة حفاظاً على الصحة العامة.



حملات النظافة اليومية بمدينة الطود



رفع 500 طن مخلفات وقمامة خلال الـ15 يوماً الماضية