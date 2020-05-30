صور.. مدينة إسنا تفض التجمعات وتزيل الإشغالات بالشوارع الرئيسية

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عصر اليوم السبت، حملاتهم الموسعة بمنطقة أحمد عرابي وسط مدينة إسنا وشارع البحر القديم وشارع الدكتور موسى، وذلك لرفع الإشغالات ومنع تجمعات الباعة الجائلين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الغحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع إنتشاره من خلال فض التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتم إطلاق تلك الحملات بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة عمل حملات موسعة بالشوارع العامة والأسواق لرفع الإشغالات، وفض أي تجمعات وإلزام المواطنين وأصحاب المحلات بإرتداء الكمامات، وإلزام المترددين على الأسواق بإستخدام الكمامة، وفرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه للمخالف، والتشديد على المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون غرتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ومنع الباعة الجائلين ورفع الاشغالات ومنع التجمعات.

وخرجت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالمركز والمرور، حيث تمكنت الحملة من تحرير عدد من محاضر إشغال طريق وبائع متجول و محاضر نظافة وتنفيذ إزلات إدارية بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، ومن جانبه أكد سليمان بإستمرار الحملة يومياً لمتابعة إنضباط الشارع ومنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مناشداً المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع إتخاذ الإجراءات الحترازية للوقاية واستخدام المطهرات وارتداء الكمامة.

وكان قد تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات النظافة بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمركز وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بدء من مدرسة الصنايع حتى المستشفى الجديدة، مروراً بالحديقة الدولية ومنطقة اللواء، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وناشد المواطنين بعدم إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع العام، وعدم إلقاء القمامة بالشارع العامة أو بجوار الحاويات.



جانب من الحملات جنوب الأقصر على المحلات



فض التجمعات وتتابع إرتداء المواطنين الكمامات بالشوارع الرئيسية