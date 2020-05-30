صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع قرار غلق المحال باليوم الـ67 للحظر

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بدء غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة باليوم الـ 67 بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، والغلق التام للمحلات. يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح للمحال التجارية التى كانت تُغلق أبوابها يومى الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الـ 5 مساءً، كذا السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.