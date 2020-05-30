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صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

السبت، 30 مايو 2020 02:41 م
صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪ محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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إعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح  99٪ بإجمالي عدد 84625 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب  الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

 

من جانبه؛ أوضح  يوسف الديب، أن علي الطلاب الذين لم يحضروا إمتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها. لافتا أيضا أنه سيتم عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه.

يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، صباح اليوم السبت، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بمديرية التربية والتعليم، بشأن ضرورة استمرار اتخاذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأشارت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية فى بيان لها اليوم ،أن ذلك يأتى في إطار الالتزام التام بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لعام 2020 ، حيث أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، بضرورة التشديد على إلزام العاملين والمترددين على دواوين الإدارات أو المديرية وكافة المدارس والمنشآت التعليمية  بارتداء الكمامة الواقية والقفازات  ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن والمسافات البينية التي حددتها وزارة الصحة والسكان حرصا على حياة المواطنين درءًا لأية تداعيات محتملة لانتشار الفيروس,.

 

 

 

 

محافظ الاسكندرية (2)
محافظ الاسكندرية (2)

 

محافظ الاسكندرية (3)
محافظ الاسكندرية 

 

 


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