اليوم السابع
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بعد الإعلان عن إصابة رئيس وحدة الإزالات بفيروس كورونا..

صور.. محافظ الإسكندرية يباشر عمله عقب عودته من أجازة العيد.. ولاصحة لعزله

السبت، 30 مايو 2020 02:56 م
صور.. محافظ الإسكندرية يباشر عمله عقب عودته من أجازة العيد.. ولاصحة لعزله محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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باشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مهام عمله بمكتبة داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بصورة طبيعية، وذلك عقب عودته من أجازة عيد الفطر المبارك التى قضاها خارج الإسكندرية، نافيا مخالطته رئيس وحدة الإزالات الذى أعلن إصابتة بفيروس كورونا، ونافيا ما تردد حول عزله بالمنزل لمدة 10 أيام، حيث جاءت أول مهام اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب على النجاح متنمنيا لهم دوام النجاح والتقدم.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بصحة جيدة، وأنه كان غير مخالط لرئيس وحدة الإزالات بالمحافظة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا اليوم، قائلا: "أنا بصحة جيدة ومش مخالط".

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه منذ بداية عيد الفطر المبارك وهو فى الصعيد لقضاء العيد مع الأسرة، وأنه غير مخالط للمستشار المصاب، نافيا ما تردد من شائعات حول عزل نائب المحافظ فى منزله، بعد إعلان إصابة رئيس وحدة الإزالات، لافتا إلى أنه متواجد فى ديوان عام المحافظة بداية من اليوم السبت.

 وكانت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا، وقالت المحافظة فى بيان رسمى، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

 

محافظ الاسكندرية (1)
 

 

محافظ الاسكندرية (2)
 

 

محافظ الاسكندرية (3)
 

 

محافظ الاسكندرية (4)
 

 

محافظ الاسكندرية (5)
 

 


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