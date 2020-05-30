اليوم السابع
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صور.. لجنة تموينية للتفتيش على المخابز ومحطات الخدمات البترولية برأس غارب

السبت، 30 مايو 2020 03:21 م
صور.. لجنة تموينية للتفتيش على المخابز ومحطات الخدمات البترولية برأس غارب تفتيش على المخابز
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كلف اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أعضاء إدارة التموين بالمدينة بالمرور على جميع المخابز ومحطات الخدمات البترولية والتأكد من توافر رغيف العيش وكذلك وحصر الأرصدة الاستراتيجية للمواد البترولية .

واكد رئيس مدينة غارب، في بيان له أن أعضاء إدراة التموين تفقدوا جميع المخابز بنطاق المدينة والتأكد من توافر رغيف العيش وعدم وجود تزاحم والتزام أعمال بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات كما تم المرو على محطات الخدمات البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية .

من جانب اخر وجه اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة غارب، اليوم السبت، قسم النظافة باستمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بكافة المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، مشددا على تكثيف العمل والمرور اليومى لرصد أي تجمعات للقمامة وإزالتها.

واضاف رئيس المدينة أنه تمت أعمال النظافه اليوم بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعيه وازالة المخلفات وتفريغ الحاويات بقطاعات المدينة والشوارع ورفع المخلفات الصلبه ومخلفات الأشجار.

من جانبه كان شن مجلس مدينة القصير جنوب البحر الأحمر عدة حملات نظافة بشوارع المدينة لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بمدن المحافظة .

وأعلن مجلس المدينة عن أن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، وجه بالاستمرار فى حملات النظافة، ورفع جميع المخلفات بكافة المناطق، وتكثيف العمل ورصد المخلفات وتجمعات القمامة بصفة مستمرة للنهوض والارتقاء بالمدينة وظهورها بالمظهر الحضارى، حيث قامت شركة النظافة تحت اشراف قسم النظافة والبيئة بالوحدة المحلية، اليوم، برفع المخلفات بمنطقة التلفزيون وبالعديد من المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.

 

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غارب

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مجلس مدينة غارب

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