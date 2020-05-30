اليوم السابع
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صور.. قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول مديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 30 مايو 2020 04:28 م
صور.. قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول مديرية التربية والتعليم بالغربية ارتداء الكمامات داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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وضعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بمنع دخول الموظفين أو المواطنين للمصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ"اليوم السابع" على تخصيص بوابة للدخول واخرى للخروج من وإلى المديرية، ومنع دخول أى شخص سواء موظفين بالمديرية أو مواطن عادى بدون ارتداء الكمامة.

وأضاف أنه المديرية وفرت 12جهاز قياس حرارة بالليزر و12ماكينة رش للتطهير وتوزيعهم على الإدارات التعليمية، مشيرا أنه يتم قياس درجات الحرارة لأى شخص متردد على المديرية سواء موظفين أو مواطنين.

وأكد أنه لن يتم السماح لأى شخص لا يرتدى كمامة دخول المديرية أو الإدارات التعليمية بدون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن من يخالف ذلك من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد اصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، اعتباراً من غد السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجارى.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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كورونا

فيروس كورونا

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