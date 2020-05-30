صور.. عزل الحالات المخالطة لمدير عزل أبو قير السابق بكفر الشيخ وتعقيم قريته

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية أبو غنيمه التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير، بالإضافة لمنزل وعيادة الدكتور احمد محمد محسن ،مدير العزل الصحى بأبوقير السابق، المصاب بفيروس كورونا المستجد ونجله .

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطهير منزل وعيادة الدكتور أحمد محمد محسن ،مدير العزل الصحى بأبوقير، مرتين، كما تم منح المخالطين له ولأسرته وعددهم 25 مخالطاً العلاج الازم، وتوزيع شنطة بها أدوية وكمامات وكحل وجيل وجونتيات.

وأضافت لـ " اليوم السابع " كما أشرفت على توزيع شنطة العلاج عل المخالطين سواء بمدينة كفر الشيخ بالمنطقة المجاورة لمستشفى الزهراء، أو بغيها من المناطق التى تم تحديدها.

وأضاف مصطفى السلموني، من أهالى قرية ابوغنيمة، الحمد لله الحالة مستقرة بالقرية وأنه تم التواصل مع الدكتور فتوح منصور، مدير الادارة الصحية بسيدى سالم، وأرسل لنا فريق الطب الوقائى بعد التواصل مع المحافظ ،زوكيل وزارة الصحة وتم تعقيم منزل وعيادة الطبيب والشارع والقرية جميعا وتم التعاون مع الوحدة المحلية بأبوغنيمة، وتم رش القرية بالكامل وتم ارسال ادوية مضادة لأعراض الحرارة على المخالطين الذين تم التواصل معهم،وتم عزل الحالات المشتبه فيها بمنازلهم والتعقيم التام للمنازل وتوصيل الادوية لمنازلهم بمعرفه اطباء الوحدة الصحية بأبوغنيمة، وتم شراء بعض الادوية بمعرفة الاطباء بالوحدة ونناشد الجميع بالالتزام التام والنظافة التامة.

يذكر أن مدير مستشفى عزل أبوقير السابق، الدكتور أحمد محسن، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد مرور 3 أسابيع على انتهاء مهام عمل المدير السابق لمستشفى عزل أبى قير، فى رعاية المرضى داخل الحجر الصحى المقام بالمدينة الشبابية شرقى الإسكندرية، وتم نقل الدكتور أحمد محسن، أستاذ مساعد الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأسرته إلى مستشفى طلبة الجامعة، للحجر الصحى المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة مدير مستشفى العزل السابق بأبى قير جاءت بعد سلبية التحاليل التى أجراها مطلع مايو الجاري، عقب انتهاء مهام عمله مديرا لمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية والتى امتدت لأكثر من 30 يوما.