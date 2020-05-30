اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زحام المواطنين بسوق شطورة فى سوهاج بالمخالفة للإجراءات الاحترازية

السبت، 30 مايو 2020 09:32 ص
صور.. زحام المواطنين بسوق شطورة فى سوهاج بالمخالفة للإجراءات الاحترازية إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية شطورة، التابعة للوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، إقبالا شديدا من المواطنين على سوق القرية وعملية البيع والشراء للعديد من السلع وفى مقدمتها الخضروات، واللحوم، وذلك بالمخالفة للإجراءات الاحترازية وقرار غلق الأسواق ومنع إقامتها طبقا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ومن جانبه، قال محمود محمد أحد أهالى القرية، إن السوق خارج السيطرة منذ بداية الأزمة بالرغم من الشكاوى المتعددة التى تقدمنا بها لمنع إقامة السوق للحد من انتشار فيروس كرورنا المستجد، حيث إن الجميع بسوق قرية شطورة لا يتبع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الماسكات أو القفازات للباعة أو المشترين فى السوق،  وأن السوق لا يخص القرية فقط بل لأنه سوق كبير يأتى إليه العديد من الأهالى من القرى المجاورة الأمر الذى يزيد من عملية انتشار المرض . 

وأضاف سيد حسن أحد الأهالى، أن السوق بالقرية يتحدى كل شيء، القانون والصحة والمحليات، وبدلا من أن يقام يوم السبت أصبح الباعة يفترشون الأرض والشوارع أيام الخميس والجمعة والسبت، وهى كارثة أكبر، ونحن نطالب الأجهزة الأمنية والمحليات بسرعة التدخل وإغلاق السوق لأنه يفتقد إلى كل الإجراءات الإحترازية، وأصبح مكان لنشر ونقل العدوى، لأنه يضم آلاف المواطنين، وكذلك عملية نقل الخضار تأتى من شوادر بمراكز متعددة بطما والمراغة وغيرها وتداول السلع بدون تعقيم أو تطهير ينذر بكارثة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبوالخير أغلقت سوق قرية بناويط، وسوق الخميس بقرية الغريزات وتم إخلاء الباعة، وذلك تحت إشراف رئيس وحدة قروى بناويط ، ورئيس وحدة قروى الغريزات، وبالاشتراك مع الجهات الأمنية .

1b271c0e-f912-4511-b0ea-4a21675db5e4
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

3cc3f99c-093e-471b-a597-4894d89ee664
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

04d59b90-cd81-4ec1-bcf5-42bf97f6e65c
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

29c90b6a-d40f-4f4a-b412-5703d34f6130
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

262cadf9-4f30-4df3-b994-260596d4ee1b
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

308ffe0b-16c0-4f98-bff5-ef778807c021
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

6069482f-9787-46e1-a344-8dc97d27c104
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

c21726b8-fcc2-4130-a98c-4d1ed98ed3e7
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

e04f378f-defe-4d2a-912b-9c372ad1ff35 (1)
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

e04f378f-defe-4d2a-912b-9c372ad1ff35
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

fc777c30-e2e5-4c4e-9a66-f265a6813cb0
إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات 

 

 

 


سوهاج

اسواق سوهاج

اخبار مصرية

سوق شطوره

كورونا

فيروس كورونا

اقامة سوق شطورة

اخبار عاجلة

فض الاسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة