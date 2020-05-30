صور.. زحام المواطنين بسوق شطورة فى سوهاج بالمخالفة للإجراءات الاحترازية

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية شطورة، التابعة للوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، إقبالا شديدا من المواطنين على سوق القرية وعملية البيع والشراء للعديد من السلع وفى مقدمتها الخضروات، واللحوم، وذلك بالمخالفة للإجراءات الاحترازية وقرار غلق الأسواق ومنع إقامتها طبقا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ومن جانبه، قال محمود محمد أحد أهالى القرية، إن السوق خارج السيطرة منذ بداية الأزمة بالرغم من الشكاوى المتعددة التى تقدمنا بها لمنع إقامة السوق للحد من انتشار فيروس كرورنا المستجد، حيث إن الجميع بسوق قرية شطورة لا يتبع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الماسكات أو القفازات للباعة أو المشترين فى السوق، وأن السوق لا يخص القرية فقط بل لأنه سوق كبير يأتى إليه العديد من الأهالى من القرى المجاورة الأمر الذى يزيد من عملية انتشار المرض .

وأضاف سيد حسن أحد الأهالى، أن السوق بالقرية يتحدى كل شيء، القانون والصحة والمحليات، وبدلا من أن يقام يوم السبت أصبح الباعة يفترشون الأرض والشوارع أيام الخميس والجمعة والسبت، وهى كارثة أكبر، ونحن نطالب الأجهزة الأمنية والمحليات بسرعة التدخل وإغلاق السوق لأنه يفتقد إلى كل الإجراءات الإحترازية، وأصبح مكان لنشر ونقل العدوى، لأنه يضم آلاف المواطنين، وكذلك عملية نقل الخضار تأتى من شوادر بمراكز متعددة بطما والمراغة وغيرها وتداول السلع بدون تعقيم أو تطهير ينذر بكارثة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبوالخير أغلقت سوق قرية بناويط، وسوق الخميس بقرية الغريزات وتم إخلاء الباعة، وذلك تحت إشراف رئيس وحدة قروى بناويط ، ورئيس وحدة قروى الغريزات، وبالاشتراك مع الجهات الأمنية .

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات

إقامة سوق شطورة بسوهاج برغم التحذيرات