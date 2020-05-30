صور.. رئيس مدينة الزينية يعقد إجتماع لمناقشة مخالفات المبانى وتعديات أملاك الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم السبت، تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماع مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى، ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد أبو عيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الأعمال ومناقشة أوضاع القرى.

وشدد العقيد أحمد الهوارى، خلال الإجتماع، على كافة المسئولين على ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزارعية، وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما أكد رئيس مدينة الزينية على الإلتزام بكافة الإجراءات الغحترازية والوقائية المقررة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لإنتظام سير العمل بمختلف القطاعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على تحقيق السلامة العامة للعاملين بالجهات الحكومية والمواطنين.

وكان قد أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، على مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بشن حملة إزالة لحالة تعدى ببناء سور على أراضى زراعية على مساحة 18 سهم، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بقيادة يوسف جلال نائب رئيس المركز، وأشرف سعد الدين رئيس قرية الصعايدة، وجامع أحمد رئيس الوحدة الزارعية بالقرية، وبالتنسيق مع النقيب يحيى جامع رئيس نقطة شرطة الزينية، والقوة المرافقة له، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جانب من حضور فعاليات لقاء رئيس المدينة



رئيس مدينة الزينية يعقد إجتماع لمناقشة مخالفات المبانى