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صور.. حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ

السبت، 30 مايو 2020 09:45 م
صور.. حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ جانب من إزالة التعديات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وبناء علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالإشراف علي إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة، بمساحة 600 متر مربع، بناحية مجلس قروى برنبال، وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قام اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالإشراف على استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية، حيث تم إيقاف أعمال تشوينات ردم على الأرض الزراعية، علي مساحة 8 قيراط، تابعة لجمعية علي اغا، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى، وتم رفع التشوينات وحرث الأرض ورفع الأتربة وتجهيزها للزراعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم السبت، انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الـ 67، من الـ 8 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفية، كذا استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة والتنسيق مع رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ (1)
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ
 
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ (3)
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ 

 

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ (4)
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ 

 

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ (5)
حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن كفر الشيخ 

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