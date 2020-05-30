صور.. استئناف العمل بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية وسط إجراءات تطهير مشددة

الإسكندرية جاكلين منير

استأنفت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، عملها اليوم السبت، بكامل طاقتها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتطهير لكافة الأسطح كل ساعتين للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المهندسين المترددين على النقابة.

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه تم التشديد على ارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل مبنى النقابة من موظفين ومهندسين وكافة المترددين على مقر النقابة حفاظا على سلامتهم.

و قد قام فريق متخصص لتعقيم مكاتب الموظفين وأماكن تردد المهندسين لاستخراج الاوراق داخل مبنى النقابة وكافة الأدوار قبل بداية العمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر ،وخصصت نقابة المهندسين بالإسكندرية منفذا دائما لبيع المطهرات والكمامات داخل مقر النقابة تسهيلا على المهندسين فى توفير المطهرات من الممكن الحصول عليها فى أوقات العمل الرسمية للنقابة .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.











