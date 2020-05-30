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صور.. إغلاق نادٍ رياضى وإيقاف 3 حالات بناء مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

السبت، 30 مايو 2020 01:24 م
صور.. إغلاق نادٍ رياضى وإيقاف 3 حالات بناء مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها، لضبط المخالفات، ومخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك مواجهة استغلال بعض المقاولين لاستغلال الظروف الحالية، وانتشار ظاهرة البناء المخالف.

وأكد حى العامرية أول غرب الإسكندرية، على مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى، وذلك بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، حيث قامت إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية، بإيقاف أعمال دور أرضى بالعامرية شارع موقف عبد القادر خلف مطعم أبو مازن مساكن البوسطة، إيقاف أعمال دور أرضى وتنفيذ قرار إزالة الحوائط بقرية حارس بالنهضة بحضور مهندس المنطقة.

من جهة أخرى وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، قامت وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة، بغلق نادى الجزار الرياضى ومقهى الجزار بمنطقة عبد القادر شارع مصنع الزيت، وإيقاف أعمال شدة خشبية سملات بمنطقة عبد القادر على الترعة خلف المساكن الجديدة امتداد الشارع المقابل للأمن المركزى وتم التحفظ على البطاقة الشخصية للمخالف، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

حملات مكبرة بالعامرية (1)
حملات مكبرة بالعامرية 
حملات مكبرة بالعامرية (2)
حملات مكبرة بالعامرية 
حملات مكبرة بالعامرية (3)
حملات مكبرة بالعامرية 
حملات مكبرة بالعامرية (4)
حملات مكبرة بالعامرية

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