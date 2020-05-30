اليوم السابع
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صور.. إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية

السبت، 30 مايو 2020 09:27 م
صور.. إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية
الغربية – مصطفى عادل

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كشف رئيس حى أول طنطا، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائى المخالف للقانون.
 
وأضاف أنه تم إزالة فورية لدور تاسع علوى على مساحة 130 متر امتداد شارع النادى من السريع، من خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.
 
من ناحيه اخرى أجرى محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.
 
وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى.
 
كما تفقد منطقة سبرباى للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءت الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل على فض التجمعات حفاظا على صحة سلامة المواطنين.
 
من ناحية أخرى عقد نائب محافظ الغربية إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.
 
مبنى مخالف (1)
 
مبنى مخالف (2)
 
مبنى مخالف (3)
 
مبنى مخالف (4)

 


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