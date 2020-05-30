صحة الإسكندرية تنفى واقعة تغيب سيدة عن العزل المنزلى وإعادتها من السوق بالعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

نفى الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تغيب سيدة مسنة من العزل المنزلى التابع لمنطقة العجمى الطبية، وتغيبها عن مقر إقامتها، والتوجه إلى الأسواق لشراء مستلزماتها الشخصية، وقيام فريق الطب الوقائى بإعادتها الى منزلها.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الواقعة غير حقيقية، نافيا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات.

وكان بعض رواد التواصل الإجتماعى تداول قصة سيدة مسنة قامت بالتغيب عن مقر إقامتها بالعزل المنزلى التابع لمنطقة العجمى الطبية ،وزعم رواد التواصل الإجتماعى أن السيدة المسنة مخالطة لإبنها الذى خرج من المستشفى بعد التعافى وتم إلزامه هو ووالدتة بالبقاء فى النزل فترة العزل المنزلى 14 يوما ، إلا أنها وفق القصة المزعومة خرجت الى الاسواق ،وقام فريق الطب الوقائى بمنطقة العجمى الطبية بالبحث عنها و إعادتها لمنزلها ،بعد إن توجه فريق الى المنزل للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية.

من جهه أخرى أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا، اليوم إلى العزل المنزلى ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 164 حالة، وبلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 437 حالة.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.



