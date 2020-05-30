شرطة التموين تضبط 2.4 طن سكر احتكرهم تاجر بالإسكندرية لرفع السعر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المدير المسئول عن سوبر ماركت بالإسكندرية لحجبه عن السوق 2,400 كيلو جرام من السكر لرفع أسعارها ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( المدير المسئول عن سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول بقصد رفع أسعارها ، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع وعدم عرضها للبيع للجمهور .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضُبط بداخله (120) بالته من السكر بإجمالى وزن (2,400) كيلو جرام "مجهولة المصدر بدون مستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة