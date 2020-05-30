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شرطة التموين تضبط 2.4 طن سكر احتكرهم تاجر بالإسكندرية لرفع السعر

السبت، 30 مايو 2020 11:58 ص
شرطة التموين تضبط 2.4 طن سكر احتكرهم تاجر بالإسكندرية لرفع السعر سكر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط المدير المسئول عن سوبر ماركت بالإسكندرية لحجبه عن السوق 2,400 كيلو جرام من السكر لرفع أسعارها ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

 

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( المدير المسئول عن سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول بقصد رفع أسعارها ، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع وعدم عرضها للبيع للجمهور .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضُبط بداخله (120) بالته من السكر بإجمالى وزن (2,400) كيلو جرام "مجهولة المصدر بدون مستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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جرائم الاحتكار

سكر

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شرطة التموين

حوادث

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