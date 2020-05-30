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شباب مدينة إسنا يطلقون حملات رش وتعقيم بالقرى لمكافحة كورونا.. صور

السبت، 30 مايو 2020 01:00 ص
شباب مدينة إسنا يطلقون حملات رش وتعقيم بالقرى لمكافحة كورونا.. صور شباب مدينة إسنا يطلقون حملات رش وتعقيم بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة لرش وتطهير القرى والنجوع والشوارع بالمدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، حيث شملت الحملات العمل فى تعقيم شارع الجمعية المحروقة بأكمله بمشاركة الأهالي، وذلك بالتعاون بين الأهالى والشباب فى توفير كافة المواد اللازم بالجهود الذاتية والتبرعات فيما بينهم لخدمة المدينة الأكبر بمحافظة الأقصر فى مكافحة العدوى بالفيروس.

وفى هذا الصدد قال الشاب محمد حسين ياسين إبن مدينة إسنا، إنهم مجموعة من الشباب وكبار المدينة شاركوا فى تلك المبادرة للتطهير والتعقيم لحماية الجميع من العدوى بالفيروس، حيث تبرع مهندس بشراء برميل كلور وقام شباب بتوفير كافة المواد اللازم للرش والتعقيم، حيث تم بالحملات تطهير ورش شارع بنك مصر والعيادات التي تتجول عليها المواطنين بإستمرار، ويتم تعقيم باقي الشوارع بالمدينة لخدمة الأهالى وحمايتهم.

وكان قد أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح مدير الطب البيطري، فى بيان صحفى، أن الحملات استهدفت معبد الكرنك ومجمع محاكم الأقصر وعدد 20 منزلا ومبنى بمنطقة العوامية وعدد 15 جهة حكومية من الجهات التى تشهد تعاملات كثيفة مع المواطنين لتصبح معقمة بالكامل استعدادا لعودة العمل بها  وذلك بالتنسيق مع اللواء اشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر و المهندس نشأت عدلى مدير الادارة الهندسية بالأقصر، وأشار إلى استمرار كافة اعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة ، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين .

حملات شبابية جنوب الأقصر لرش وتطهير الشوارع
حملات شبابية جنوب الأقصر لرش وتطهير الشوارع

 

رش وتطهير قرى مدينة إسنا بأيادى الشباب
رش وتطهير قرى مدينة إسنا بأيادى الشباب

 

شباب مدينة إسنا يطلقون حملات رش وتعقيم بالقرى
شباب مدينة إسنا يطلقون حملات رش وتعقيم بالقرى

 


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