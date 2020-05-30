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شاهد.. أول حالة ولادة لمصابة بكورونا فى المستشفيات التعليمية بالقاهرة

السبت، 30 مايو 2020 02:46 م
شاهد.. أول حالة ولادة لمصابة بكورونا فى المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد الولادة
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت 30 مايو عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمي بالقاهرة. وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن المريضة توجد بالعزل الطبي بمستشفى الجمهورية التعليمي وهي أحد المستشفيات التى انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتتبع مستشفى أحمد ماهر إداريا وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوى لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه الحالة هي أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التى تمت بمستشفى سوهاج التعليمي الأسبوع الماضى.
 
وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، بأن الحالة وضعت مولودها اليوم بمستشفى الجمهورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى، حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميزوتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.
 
 
مولود 2
مولود 2

 

مولود
مولود

 


المستشفيات التعليمية

الولادة

كورونا

مستشفي الجمهورية

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