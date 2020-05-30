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سوريا: مقتل 5 مدنيين فى قتال بين الجماعات الإرهابية بريف حلب

السبت، 30 مايو 2020 08:00 ص
سوريا: مقتل 5 مدنيين فى قتال بين الجماعات الإرهابية بريف حلب سوريا
وكالات

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أعلنت السلطات السورية مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد من الإرهابيين، جراء تواصل الاقتتال فيما بين الجماعات الإرهابية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة، في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة عفرين، وفق " سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى "فرقة الحمزة" ومجموعات إرهابية أخرى في عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين، "ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولفتت المصادر إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.

وشهدت قريتا جولقان وفقيران في ريف مدينة عفرين، في الـ16 من الشهر الجاري، اقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

 


سوريا

الارهاب

ضحايا

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