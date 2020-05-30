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سكرتير عام مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت، 30 مايو 2020 05:27 م
سكرتير عام مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تفقد الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح موقف سيارات الاجرة  واتوبيس غرب الدلتا  بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة التزام جميع السائقين عدم تحميل أى ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتباعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وشدد سكرتير عام محافظة مطروح على جميع السائقين الالتزام بتلك الاجراءات  وارتداء الكمامات مع محاسبة اى مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون  الجميع من اجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين ، كما وجه لمدير المواقف ومدير موقف شركة اتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة.

 

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