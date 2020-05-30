سائحة أجنبية فى الغردقة ترد على إساءة فتاة كويتية: المصريين أرجل ناس فى الدنيا

كتب آسر أحمد

حرصت إحدى الأجانب المتواجدين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على تسجيل مقطع فيديو للرد فيه على إساءات فتاة كويتية للمصريين الذين يعملون فى الكويت.

ونشرت الفتاة الأجنبية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى وسرعان ما انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، والتى ظهرت فيه من داخل سيارتها وهى توجه رسالتها شديدة اللهجة للفتاة الكويتية.

أجانب الغردقة دخلوا على الخط وبيردوا على الكويتية 🤨 pic.twitter.com/0DwdcyVQh8 — Mario (@Ma6io) May 30, 2020

وقالت: صحيت الصبح النهاردة، سمعت صرصار بيتكلم، انا نفسى أرد عليها، علشان أنا بس ست محترمة ودكتورة أمراضي نفسية، انتى مش فاهمة المصريين عملوا أيه في بلدك، لو المصريين مشيوا من بلدك مش هتعرفي تعيشي في بلدك دي، ولا دكتور ولا مهندس، وأنا عايشه في الغردقة بقالي 18 سنة واللى تقريبا أصغر مدينة في مصر واللى هي أكبر من البلد اللى إنتى عايشة فيها".

وأضافت قائلة: أنا شوفت في البلد دى كل الجنسيات، هي فعلا مصر أم الدنيا، فيها روس وألمان وإنجليز، وفيها عرب وسوريين وناس كتير من الدنيا كلها ومحدش قال كلمة واحدة ليهم، ناس فعلا محترمة وأرجل ناس في الدنيا المصريين.

واختتمت كلامها قائلة: انتى بقى علشان مش فاهمة ولا في تاريخ ولا احترام ولا سياسة حتى، انت آخرك علشان شوفتى جبتلك هدية إيه، الهدية دي علشان لما تصحي الصبح تفتكري انتى مين ومكانك فين، اوعي تتكلمي عن المصريين.