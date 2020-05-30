زوجة الشرطى الأمريكى المتهم بقتل "فلويد" تطلب الطلاق

كتب محمد عبد المجيد

قالت زوجة الشرطى السابق فى ولاية مينيابوليس الأمريكية، إنها بصدد طلب الطلاق منه، بعد الضجة التى أحدثتها جريمة قتله للمواطن الأمريكى من أصل إفريقى جورج فلويد، فى العالم، وأوضحت الزوجة، كيلى شاوفين، فى بيان أصدره محاميها، أن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها، وعبرت عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبائه وكل من أحزنته هذه المأساة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، طلبت كيلى فى البيان "بكل احترام" منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

ويواجه الشرطى السابق شاوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، عقب انتشار فيديو يوثق قتله لفلويد خنقا بوضع ركبته على عنقه لمدة تجاوزت 8 دقائق، بينما كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته على التنفس.

واندلعت منذ هذه الحادثة مواجهات عنيفة بين متظاهرين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل الرجل الذى كان من ذوى البشرة السوداء، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها فى أمريكا.

و من جهته أعلن جون هارينجتون ، مفوض إدارة السلامة العامة فى ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، إن ضابط شرطة الذى ظهر فى فيديو وفاه جورج فلويد غير المسلح هذا الأسبوع، تم القبض عليه من قبل سلطات الولاية يوم أمس الجمعة.

و تم احتجاز الضابط ديريك تشوفين ، من قبل مكتب مينيسوتا للقبض الجنائى، حيث استمرت الاحتجاجات عنيفة بين عشية وضحاها، حيث طالب المتظاهرون بالعدالة لفلويد ولم توجه له تهم رسمية حتى الان.

وطالب حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بالأمر صباح يوم أمس الجمعة، بعد ليلة من الاضطرابات النارية حيث طالب المحتجون بإنصاف جورج فلويد ، وهو رجل أسود غير مسلح توفى هذا الأسبوع بعد أن اعتقله ضباط مينيابوليس.