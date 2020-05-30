اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 11:57 م
خالد صلاح
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روعوا الطفل بالكلب الشرس.. ماذا قال المتهمون؟ (فيديو)

السبت، 30 مايو 2020 11:32 م
روعوا الطفل بالكلب الشرس.. ماذا قال المتهمون؟ (فيديو) لقطة من الفيديو

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بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لشخصين حال قيامهما بترويع طفل "من ذوى الاحتياجات الخاصة" باستخدام كلب، تم ضبط المتهمان وأقرا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ووجود صلة قرابة بينهما والطفل، وهذه تفاصيل القصة فيما يلى..


تداول مقطع فيديو

مواقع التواصل

ترويع طفل

الاحتياجات الخاصة

ترويع طفل بكلب

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