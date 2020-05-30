وقع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مرسوما بتقديم إعانات بقيمة 10,9 مليار روبل لدعم المطارات الروسية، وذكر المكتب الصحفى للحكومة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم السبت، أن المطارات الروسية والهيئات التابعة لها ستحصل على دعم من الدولة، حيث سيتم تخصيص 10,9 مليار روبل لهذه الأغراض.
وأضاف أن هذه المبلغ (يعادل أكثر من 150 مليون دولار) سيتم تخصيصه من الصندوق الاحتياطي للحكومة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لدعم المطارات في ظروف انخفاض حركة الركاب على خلفية أزمة فيروس "كورونا".
ويسمح قرار الحكومة الروسية بإنفاق هذه الإعانات على أقساط التأمين وصيانة وتصليح وتشغيل المباني والمعدات ووسائل النقل. كما قد يستخدم أيضا لدفع الرواتب للموظفين، باستثناء ممثلي الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة.
من جانب أخر سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، 3599 حالة شفاء من فيروس "كورونا" المستجد، مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالي يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" أن إجمالي المتعافين في موسكو ارتفع إلى 78 ألفا و324 حالة ، أي نحو 44% من إجمالي عدد المصابين في المدينة، والذي بلغ حتى الآن 178 ألفا و 196 مصابا.
وسجلت موسكو ، بحسب المعلومات الأخيرة، 78 وفاة خلال اليوم الأخير بسبب "كورونا" ، في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ بداية الوباء، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2408 وفيات.
وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" في وقت سابق اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في عموم روسيا بلغ 396 ألفا و575 إصابة، بعد تسجيل 8952 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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