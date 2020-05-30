وأضاف أن هذه المبلغ (يعادل أكثر من 150 مليون دولار) سيتم تخصيصه من الصندوق الاحتياطي للحكومة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لدعم المطارات في ظروف انخفاض حركة الركاب على خلفية أزمة فيروس "كورونا".

ويسمح قرار الحكومة الروسية بإنفاق هذه الإعانات على أقساط التأمين وصيانة وتصليح وتشغيل المباني والمعدات ووسائل النقل. كما قد يستخدم أيضا لدفع الرواتب للموظفين، باستثناء ممثلي الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة.

من جانب أخر سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، 3599 حالة شفاء من فيروس "كورونا" المستجد، مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالي يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.