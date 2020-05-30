ركاب القطارات يلتزمون بارتداء الكمامات أول أيام تطبيق القرار.. فيديو وصور

كتب رضا حبيشى - تصوير خالد كامل وحسن محمد

استأنفت هيئة السكة الحديد اليوم حركة قطاراتها بعد إيقافهما لمدة 6 أيام خلال أسبوع العيد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بداية الأسبوع الماضى.

ورصدت اليوم السابع من داخل محطة مصر استجابة الركاب لقرار رئيس الوزراء الملزم بارتداء الكمامات فى كافة وسائل النقل الجماعى وعلى رأسها قطارات السكة الحديد.

ولاحظت اليوم السابع فى ارتداء غالبية الركاب للكمامات فى أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء الكمامات، كما لجأت هيئة السكة الحديد تخصيص عاملين على مداخل محطة مصر لمنع دخول أو ركاب لا ترتدى كمامات.

وطالب هيئة السكة الحديد الركاب بارتداء كمامات خلال الدخول للمحطة لاستقلال القطارات، ولصقت منشورات فى اركان المحطة للتنويه بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال القطارات.

كما قامت السكة الحديد بتوفير كمامات على شبابيك الحجز بالمحطة لبيعها للجمهور الراغب فى شرائها بسعر ٣ جنيهات الكمامة الواحدة.