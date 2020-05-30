اليوم السابع
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رصد حالة تعد على أملاك الرى بحلوان وإزالتها على نفقة المخالف

السبت، 30 مايو 2020 07:12 م
رصد حالة تعد على أملاك الرى بحلوان وإزالتها على نفقة المخالف إزالة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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رصدت الإدارة العامة لرى حلوان، حالة تعد على أملاك الرى ببناء غرفة بالطوب الأبيض وسقف خرسانة مسلحة وأسوار على خط الطرد، وقامت الإدارة بإلزام المخالف بسرعة إزالة التعدى فورا قبل تحويل المحضر إلى النيابة، وبالفعل قام المخالف بعد ظهر اليوم بالإزالة على حسابه الخاص تمهيدا لعمل المصالحة على المحضر.
 
ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة.
 
وأكد عبد العاطى على كافة أجهزة الوزارة باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 مع المتابعة المستمرة والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية.
 
وشدد وزير الرى على أنه سيتم استئناف اعمال التحصيل عقب إجازة عيد الفطر، ولن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لهما من تأثير على أمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه أثناء امرار الاحتياجات المائية المطلوبة.
 
جدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار تنفيذ الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .
 
 

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