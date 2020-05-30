اليوم السابع
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رجل أعمال تركى: أنقرة تكثف علاقاتها التجارية مع إسرائيل

السبت، 30 مايو 2020 08:46 م
رجل أعمال تركى: أنقرة تكثف علاقاتها التجارية مع إسرائيل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب مصطفى عنبر

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صرح رجل أعمال تركي، أنه خلال البحث عن بدائل للصين بعد أزمة فيروس كورونا، اتجهت الشركات الإسرائيلية إلى تركيا كبديل للصين، وفقا لوسائل إعلام تركية.

ووفقا لرجل الأعمال التركى، فإن المنتجين والمستوردين الإسرائيليين أجبروا على البحث عن بدائل للصين ولهذا اتجهوا إلى تركيا.

وأضاف أن الشركات الإسرائيلية قامت بتحويل بعض الطلبات المتجهة إلى الصين إلى تركيا خلال الوباء.

في هذا الإطار أكد رجل الأعمال التركى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل سوف تساهم في تحسين العلاقات التجارية بين الدولتين في مرحلة ما بعد الوباء.


تركيا

اسرائيل

فيروس كورونا

الصين

كورونا

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