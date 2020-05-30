رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى "بنها والنيل" لمتابعة التعامل مع كورونا

أجرى الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، جولة للمرور على مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحى، بحضور الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية، والدكتور محمد منير مدير المستشفى، لتفقد المستشفى ومتابعة حركة سير العمل بها وكيفية التعامل مع حالات اشتباة فيروس كورونا والحالات الإيجابية وأماكن العزل وتطبيق بروتوكولات العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد ونسب الشفاء، واستعداد المستشفى لهذه الحالات.

كما تفقد "ضاحي"، باقى أقسام المستشفى كما قام بالمرور على مستشفى النيل بشبرا الخيمة وبصحبته الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، لتفقد أقسام المستشفى ومتابعة حركة سير العمل بها وكيفية التعامل مع حالات اشتباة فيروس كورونا والحالات الايجابية وأماكن العزل وتطبيق بروتوكولات العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد ونسب الشفاء واستعداد المستشفى لهذه الحالات.

ومن ناحيته أكد الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن الزيارة تضمنت التأكيد على كافة الاستعدادات لدخول مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها والنيل بشبرا الخيمة ضمن المستشفيات التي أعلنتها وزارة الصحة للكشف واستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على تقديم كافة أنواع الدعم لشفاء المرضي.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت عن تخصيص 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.