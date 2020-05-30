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رئيس نادى القضاة يطلب تأجيل العمل بالقطاعات المزدحمة حتى انتهاء ذروة كورونا

السبت، 30 مايو 2020 05:43 م
رئيس نادى القضاة يطلب تأجيل العمل بالقطاعات المزدحمة حتى انتهاء ذروة كورونا المستشار محمد عبد المحسن-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إنه يتمنى أن يتم تأجيل العمل بالقطاعات التى تتطلب ازدحاما لما بعد انتهاء فترة ذروة انتشار فيروس كورونا. 
 
واضاف فى بيان له اليوم ، "نتمنى أن تلتزم  الدولة بسياساتها  الحكيمة  التي اتبعتها  منذ بدء أزمة  فيروس كورونا وأن  تتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدساً  لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام  الماضية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هى أولى من أي اعتبار آخر".
 
وعاد اليوم العمل بالمحاكم الإبتدائية ومحكمة النقض ، حيث تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، اليوم السبت ، سير العمل بالمحكمة فى أول أيام العودة للعمل بعد توقف لجلسات المحكمة استمر لشهرين ونصف منذ منتصف مارس الماضى. 
 
وتفقد المستشار عصر  وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة قاعات المحكمة وأروقاتها والاطمئنان على تعقيمها ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. 
 
وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة ، إن رئيس المحكمة شدد على جميع المسئولين بالمبنى على اتباع كافة التعليمات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء.
 
وحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى عددا من الإجراءات الوقائية مع العودة للعمل هى ،  تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة ، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية.
وايضا طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى ، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
 
وأهمية مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، وكذا الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
 
وأخيرا استخدام التكنولوجيا الحديثة و الرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
فى ذات السياق تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من الاثنين المقبل الأول من يونيو ، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع ، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
 
 

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