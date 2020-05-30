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رئيس مدينة ملوى: توفير قطارين مميزين وآخر مكيف لفك التكدس أمام المحطة

السبت، 30 مايو 2020 04:10 م
رئيس مدينة ملوى: توفير قطارين مميزين وآخر مكيف لفك التكدس أمام المحطة ركاب - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهد رصيف محطة السكك الحديد بمدينة ملوى في محافظة المنيا، زحاما شديدا من المواطنين، وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وعلق عامر طه آدم، رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا على التكدس الكبير بين مواطنى المركز على رصيف محطة السكة الحديد قائلا: إن ذلك  نتيجة انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وعدم توفر القطارات المتميزة أمام المستقلين.

وأضاف آدم أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة ملوى وسكة حديد ملوى وأسيوط، وتم توفير قطارين مميزين وآخر مكيف لفك الضغط على محطة سكة حديد ملوي.

وذكر عامر: حاولنا توفير عدد كبير من سيارات الأجرة أمام المواطنين الكائنين على محطة ملوي، إلا أن عدد كبير منهم رفض الاستقلال مفضلاً استقلال القطار لوجود فرق فى الأسعار.

وأشار رئيس مدينة ملوى، إلى أن مجلس مدينة ملوى بصدد تقديم مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للمطالبة بتوفير عدد من القطارات المميزة والمكيفة تقف على محطة ملوى حتى نستطيع من خلاله السيطرة على تكدس المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 


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