اليوم السابع
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رئيس مدينة طور سيناء: ارتداء الكمامات لجميع العاملين ورش وتعقيم الشوارع

السبت، 30 مايو 2020 12:28 م
رئيس مدينة طور سيناء: ارتداء الكمامات لجميع العاملين ورش وتعقيم الشوارع رش الشوارع
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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أكد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء عدم السماح للعاملين بالوحدات المحلية التابعة للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، من الدخول بدون ارتداء الكمامات الواقية والتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واضاف رئيس المدينة وعدم السماح للمواطنين دخول الوحدات المحلية وإدارة خدمة المواطنين بدون ارتداء الكمامات حفاظا علي صحة سلامتهم وسلامة العاملين، مشيرا إلى استمرارا تطهير وتعقيم شوارع وأحياء طور سيناء لجهود محافظة جنوب سيناء لتطهير وتعقيم المدن وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيث تم رش وتعقيم شوارع وأحياء طور سيناء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جميع العاملين والمواطنين المترددين علي المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة للجمهور بإرتداء الكمامة الواقية اعتبارا من صباح يوم السبت 30 مايو2020 .

وشدد المحافظ علي أنه لن يتم السماح بدخول أي مواطن أو أيا من العاملين بجميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية.

بالإضافة للتأكيد علي جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات ،أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.

وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد إعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوما.ً

و نصت المادة الحادية عشرة منه علي إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية ، أوالمنشآت الخاصة ، أو البنوك ، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار آخر.

يشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه ، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهيب محافظ جنوب سيناء بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا علي سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة .

 

 


مدينة طور سيناء

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شوارع والاحياء

كمامات

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محافظه جنوب سيناء

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