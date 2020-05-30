رئيس مدينة سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام مرتادى مواقف السيارات بارتداء الكمامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة على المواقف والأكمنة، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامات على المخالفين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أن تم تعليق ولصق بوسترات على بوابات الموقف وداخل الموقف لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ورافق رئيس مدينة سفاجا خلال الحملة كل من مدير إدارة المواقف بسفاجا ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة شئون العاملين وعدد من الإدارات التنفيذية في المدينة.

ووجهت رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة، تبعها حملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت (السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها)، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار، وذلك فى أول يوم لاستئناف العمل بها بعد انتهاء فتره الحظر .

وناشدت رئيس مدينة سفاجا السائقين والركاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المختلفة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .