اليوم السابع
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رئيس مدينة الزقازيق: تعقيم جميع المستشفيات بالوحدات المحلية وتطهير 33 قرية

السبت، 30 مايو 2020 05:00 ص
رئيس مدينة الزقازيق: تعقيم جميع المستشفيات بالوحدات المحلية وتطهير 33 قرية المحاسب نبيل فاروق رئيس مجلس ومدينة الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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قال المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالمجلس ولجان المتابعة، قامت بتعقيم جميع المستشفيات بالوحدات المحلية، وأضاف رئيس مجلس مدينة الزقازيق لـ" اليوم السابع"، إنه تم تعقيم وتطهير 33 قرية وخاصة القري التي ظهر بها حالات إيجابية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن القري التي تم تطهيرها " الشوبك- شيبة- بني شيل- تل حوين- حوض الطرفة- الزهراء- شتبارة الميمونة- كفر الشاويش"-

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

جاء ذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها.

 وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 


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