رئيس مدينة أبوقرقاص يحول طاقم معدية للتحقيق لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

تفقد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم، المعديات الخاصة بالوحدة القروية بنى حسن الشروق لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعية.

وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.

تلاحظ أثناء الجولة تواجد بعض المواطنين بالمعدية بدون كمامة وعلى الفور تم تحويل طاقم المعدية للتحقيق، ضمن الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص على متابعة جميع مواقف السيارات وخطوط السير لتنفيذ الاجراءات مشيرًا إلى أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات القروية ومدير إدارة المواقف بمركز أبوقرقاص بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار إرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية .

وأكد على إجراء النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيير المعدية والسيارات تماشيًا مع سياسة التباعد الاجتماعي المقررة من مجلس الوزراء.