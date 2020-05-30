اليوم السابع
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رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالمحافظة

السبت، 30 مايو 2020 04:26 م
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالمحافظة إجراءات التعقيم والتطهير
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الضحى بالقليوبية،  إجراءات التعقيم والتطهير لجميع طوابق وغرف ديوان عام الشركة وجميع المقرات الرئيسيه للافرع وجميع المحطات التابعه للشركة قبل بدء عودة العاملين للعمل  عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الشركة في أول أيام العمل، موجهاً بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان  عام الشركة.
 
وشدد المهندس مصطفى مجاهد،  علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات  للمواطنين، لافتاً إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل غدا الأحد ، علي أن يتم ارتداءها بشكل أجباري ، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل .وعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة.
 
واصدر تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بمداومه توفير كحول إيثيلي بتركيز ٧٠٪؜ للعاملين وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لجميع الافرع ومراكز خدمة العملاء لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.
 
وأكد أن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالشركة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا"
 
ووجه بأن يكون هناك جدولاً زمنيا للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
 
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وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

شركه مياه القليوبيه

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