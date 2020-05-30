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رئيس جهاز 6 أكتوبر: رصد وإزالة 5 مخالفات تغيير نشاط لوحدات سكنية بالمدينة

السبت، 30 مايو 2020 10:33 ص
رئيس جهاز 6 أكتوبر: رصد وإزالة 5 مخالفات تغيير نشاط لوحدات سكنية بالمدينة حملة لضبط المخالفات-أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن  المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر، عن رصد وإزالة  5 مخالفات بوحدات سكنية بالمدينة،  حيث استغل مالكو الوحدات إجازة عيد الفطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد لتحويل هذه الوحدات من النشاط السكنى إلى التجارى بغرض فتح محال تجارية. 
 
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات، تم رصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها  وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بالمناطق التالية: وحدة 6 عمارة 106 بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، الوحدتين رقمى 3 و 4 مجاورة 4 الحي 12 عمارة رقم ٤/ز، الوحدة رقم 4 عمارة 1 مجاورة 4 حي 12، وحدة رقم 1 بالعمارة  30 مجاورة 1 حي 12، وعلى الفور تم إزالة المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدات.
 
وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وكذا تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 
كان  المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قد أكد استمرار حملات النظافة التي يقوم بها جهاز المدينة،  بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة، لاستغلال التوقيت ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة. 
 
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الاول ، الثانى ، الثالث ، السادس مج ٥ ،٧ ، السابع ، الثامن، الفاصل بين الحيين التاسع والعاشر ، الحى العاشر ، الشباب ١٠٠ ، منطقة ٢١ امام وادى دجلة توسعات شرقية ، ش جمال عبد الناصر ، العمرانية الثانية منطقة ١٨ ، الحى ١٢، أبوالوفا). 
 
كما أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات  النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

ازاله المخالفات

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