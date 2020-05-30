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رئيس جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس

السبت، 30 مايو 2020 09:36 م
رئيس جامعة القاهرة: استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة صور تظهر عودة العمل واستكمال أعمال البناء والتشطيبات بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين العاملين مسافة 2 متر على الأقل.

وقال الدكتور الخشت: بشائر عودة العمل بعد عيد الفطر في مشروع الإسكان في العمارات التي لم تستكمل، وعلى الجانب الآخر استكمال تشطيبات الجزء الذي انتهى بناؤه، وأن العمل على كل المستويات وعلى الرغم من كل الظروف، وبشرط التباعد بمسافة كافية وفي الهواء الطلق.

وكان أعد فريق بحثي بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورقة بحثية حول: تأثير السياحة المحلية على اقتصاديات الدول ودورها في تخفيف الآثار الجانبية لفيروس كورونا.

وشارك في إعداد الورقة البحثية "ستيفن سميث" الأكاديمي في الدراسات السياحية بجامعة جويلف بكندا، والخبير الدولي "سكوت ميز"، والدكتور أحمد رجب بكلية السياحة جامعة المنيا.

وأكد الفريق البحثي، أن هناك ما بين 5 إلى 6 مليار رحلة يقوم بها السائحون المحليون داخل بلدانهم بشكل سنوي، وبالتالي فإن السياحة المحلية لها أهمية كبيرة بالنسبة لمعظم البلدان من حيث مساهمتها في الاقتصادات الوطنية، وتشير الورقة البحثية إلى أن السياحة المحلية هي أول شكل من أشكال السياحة تم ممارستها داخل الوجهات المختلفة حول العالم، وحاليًا تمثل الجزء الأكبر من النشاط السياحي.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، توضح الورقة البحثية، أن السياحة المحلية تشكل على المستوى العالمي حوالي 73% من إجمالي الليالي التي يقضيها السياح بمختلف أنواعهم خلال رحلاتهم السياحية، وأن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ذكر أن الأوروبيين يقضون 77% من إجمالي رحلاتهم في بلدانهم دون السفر الدولي، وأن الإنفاق السياحي المحلي أعلى بمرتين من نفقات السياحة الوافدة في معظم البلدان الأوروبية، كما أن السياحة المحلية مسؤولة عن توليد ما نسبته 70% من القيمة المضافة للسياحة في العديد من البلدان.

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (1)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (2)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (4)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (5)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (6)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (7)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (8)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (9)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (10)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 
 
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (11)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة (12)
مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 

 

 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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