ديلى ميل: البريطانيون يتجاهلون قيود كورونا ويملئون الشواطئ.. صور

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الباحثين عن الشمس تجاهلوا قيود تخفيف الإغلاق واكتظوا بالشواطئ البريطانية اليوم. وأوضحت الصحيفة أن البريطانيين تجاهلوا تحذيرات الشرطة والعلماء ولم يستطيعوا مقاومة الخروج إلى الهواء الطلق بسبب درجات الحرارة الحارقة ، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عند 82 درجة فهرنهايت (28 درجة مئوية).

وقالت "ديلى ميل"، إنه اعتبارًا من يوم الاثنين، سيتم السماح لمجموعات من ستة أشخاص بالالتقاء في الأماكن العامة والحدائق الخاصة، حيث يمكنهم حتى الاستمتاع بالشواء.

لكن إعلان بوريس جونسون للتخفيف الخميس الماضي أثار بالفعل موجة من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

وحذر قادة الشرطة ضباطهم من مواجهة صراع صعب لفرض القواعد القائمة في نهاية هذا الأسبوع ، لكنهم حاولوا القضاء على المخالفة الجماعية من خلال التهديد بفرض غرامات.

يسمح الإغلاق الحالي للجمهور بالسفر إلى الأماكن المفتوجة لأخذ حمام شمسي مع أفراد من أسرهم ، أو مقابلة شخص من أسرة أخرى على مسافة مترين.

ومع ذلك، أظهرت المشاهد في المناطق الساخنة الصاخبة على شاطئ البحر، خاصة على طول الساحل الجنوبي ، مجموعات كبيرة من الناس على الرمال في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن ثلاثة من المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حول فيروس كورونا حذروا من أن كوفيد19 "ينتشر بسرعة كبيرة تهدد فتح الإغلاق في إنجلترا" ، معتبرين أن معدل الإصابة لا يزال مرتفعًا جدًا ، والذي يضعه المكتب الوطني للإحصاء عند 8000 حالة في اليوم.

وحذر كبار العلماء الذين ينصحون الحكومة بشأن استجابتها للفيروس التاجي من أنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق الأسبوع المقبل وأن الخطوة قد تتسبب في حدوث موجة ثانية من الحالات.

واتهم البروفيسور جون إدموندز عضو المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ (سيج)الوزراء باتخاذ قرار سياسي "خطير" لاسيما وإن النظام الجديد للتعقب والاختبار "لم يتم تجربته" بعد، قائلاً "اتخذ وستمنستر بوضوح قرارًا بأنهم مستعدون للتعامل مع هذا النوع من الإصابة بتهاون "، على الرغم من أنها" أعلى بكثير "من الدول الأوروبية المماثلة.

كما حذر من أن قرار بوريس جونسون بالسماح للجمهور بحرية أكبر كان "محفوفًا بالمخاطر" ، مسلطًا الضوء على الشكوك حول فعالية برنامج الحكومة للاختبار والتتبع.