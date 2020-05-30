اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 4 حالات جديدة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية بببنى سويف

السبت، 30 مايو 2020 08:51 م
خروج 4 حالات جديدة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية بببنى سويف المدينة الجامعية بببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بنات شرق النيل بمحافظة بنى سويف خروج 4 حالات من المدينة بعد تعافيهم وتحول تحاليلهم من ايجابية إلى سلبية.

وأشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجارى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بيان له إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة احمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفترة الحالية والفريق الطبى والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.

 

 

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة