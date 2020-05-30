خروج 4 حالات جديدة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية بببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بنات شرق النيل بمحافظة بنى سويف خروج 4 حالات من المدينة بعد تعافيهم وتحول تحاليلهم من ايجابية إلى سلبية.

وأشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجارى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بيان له إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة احمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفترة الحالية والفريق الطبى والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.