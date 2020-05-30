اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى الدقى يحرر محاضر لـ18 شخصا من أصحاب المحال لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.. صور

السبت، 30 مايو 2020 07:42 م
حى الدقى يحرر محاضر لـ18 شخصا من أصحاب المحال لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.. صور رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى بالجيزة، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا على الصحة العامة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين من أصحاب المحال بالقرار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
 
وأكد رئيس الحى أنه تم المرور الميدانى فى المحلات العامة بشارع مصدق وشارع محي الدين وشارع سليمان جوهر؛ بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
 
وفى السياق شن حى الدقى حملة أخرى أسفرت عن ضبط 6 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة وبدون تصريح ديلفري للانتظار، وكذلك كشك حراسة بدون ترخيص، كما تم تحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام بعمل سدادات لاحتجاز أماكن بدون تصريح لانتظار السيارات، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.
 
وفى سياق آخر كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقون فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.  
 
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.
 
وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية، حرصاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (8)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (1)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (2)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (3)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (4)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (5)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (6)
 

 

رئيس حى الدقى خلال حملة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات (7)

 


الدقى

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتوزيع العلاج

الجمعة، 29 مايو 2020 04:03 م

محافظ الجيزة: تطهير 25 قرية و2000 شارع ومنشأة ومرفق ضد كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:15 م

محافظ الجيزة: منع دخول المحافظة ووحداتها بدون كمامة و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

الخميس، 28 مايو 2020 09:08 م

محافظة الجيزة: تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجه منزل ومحل

الخميس، 28 مايو 2020 03:52 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة