حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والحواجز بأحياء شرق ووسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات إزالة الإشغالات والتعديات والحواجز والكاوتش، حيث شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة بشوارع محرم بك وباب شرق.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم ،أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الاشغالات ،التعديات،والحواجز ،بنطاق الاحياء ،وتنفيذا لتعليمات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ،تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتلك الظواهر،حيث قام حي وسط بدفع حملة صباحية شاملة لشوارع محرم بك وباب شرق،و توجهت الحملة الي شوارع :الاسكندراني ،المحكمة ،الحديني ،قنال السويس ،زين العابدين ،الرصافة ،محرم بك ، البلينا، طيبة ،ومحمد شفيق، وتم خلالها رفع وإزالة الاشغالات ،التعديات، والفروشات، والتحفظ عليها وضبط عدد من حالات الاشغالات ،رفع وإزالة الحواجز الحديدية ،الكتل الخرسانية ،الأحجار ،والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور .

وفى حى شرق وبناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، تم شن حملة مكبرة لمتابعة إزالة الإشغالات والمخالفات من الشوارع نطاق الحي وفرض الانضباط ومنع التعديات على حرم الطريق، حيث شنّت إدارة إشغال الطريق بالحي ، حملة استهدفت شوارع؛ الفردوس وتعاونيات سموحة ومسجد حاتم وخليل الخياط وابراهيم الشريف ،وأسفرت الحملة عن إزالة كافة أشكال المخالفات من إشغالات مختلفة تم التحفظ عليها، وأيضًا التعديات على حرم الطريق من؛ كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات السيارات التي تُعيق المارة

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.