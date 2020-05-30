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حملات مكبرة بالقليوبية لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات..صور

السبت، 30 مايو 2020 12:46 م
حملات مكبرة بالقليوبية لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات..صور متابعة إرتداء الكمامات بالمواقف
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية والمدن والمراكز والأحياء بمحافظة القليوبية حملات مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، بنطاق المحافظة داخل مواقف الركاب لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة الفيروس قادها الدكتور عواد احمد السكرتير العام لمحافظة القليوبية بإشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم .

وتضمنت تلك الحملات كافة مدن ومراكز المحافظ، منها أحياء غرب وشرق شبرا ومدن بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر والخانكة، حيث تم التنبيه على أن الكمامة ما هى إلا لحماية المواطن في المقام الأول وإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أعلنت محافظة القليوبية، عدم السماح لأي شخص بدخول المنشأت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30 مايو، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتنفيذا للقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف بمبلغ 4000 جنيه.

وناشدت المحافظة، المواطنين بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والعبور بالوطن لبر الأمان، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

 

ارتداء الكمامت
ارتداء الكمامت

 

التأكيد على ارتداء الكمامات بالمواقف
التأكيد على ارتداء الكمامات بالمواقف

 

الحملات على المواقف
الحملات على المواقف

 

حملات على المواقف
حملات على المواقف

 

خلال الحملات بالمواقف
خلال الحملات بالمواقف

 

داخل موقف بنها
داخل موقف بنها

 

متابعة إرتداء الكمامات بموقف بنها
متابعة إرتداء الكمامات بموقف بنها

 

متابعة المواقف
متابعة المواقف

 


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