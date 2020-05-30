حملات مرورية مكثفة بالإسكندرية فى المواصلات العامة للتأكد من ارتداء الكمامة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مكبرة على كل الطرق بالمحافظة للتأكد من ارتداء الكمامة للسائقين والمواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وكانت قد بدأت المصالح الحكومية بدءًا من اليوم منع دخول أى شخص دون ارتداء الكمامة منعًا لانتشار فيروس كورونا وتم تعميمه على كل المصالح والبنوك والمواصلات العامة.

كما شهدت أتوبيسات النقل العام بالاسكندرية، التزام السائقين والمحصليين بارتداء الكمامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الإسكندرية ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووضعت هيئة النقل العام تحذيرًا علي الأتوبيسات. بضرورة ارتداء الكمامة عند الركوب، ومنع أي راكب من الصعود للأتوبيس أو الترام في حالة عدم ارتدائه الكمامة، وقام المحصلين بمنع الركاب غير المرتدين الكمامة من الصعود.

وقال المهندس على صقر، مدير الإدارة العامة لمتابعة الحركة بهيئة النقل العام: إن الهيئة طبقت قرار رئيس الوزراء وتعليمات محافظ الإسكندرية، بارتداء الكمامة داخل مركبات الهيئة والترام، وكذلك داخل الجراجات وكامل مباني الهيئة ومكاتبها، وأي مكان يخصها.

وأضاف صقر، أنه تم وضع تنبيهات وتحذيرات على أبواب الركوب بضرورة ارتداء الكمامة وعدم الصعود إلا بارتدائها وقيام المحصلين والسائقين بتنفيذ تلك التعليمات.