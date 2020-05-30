حفظ تحقيقات العثور على جثة موظف داخل منزله لعدم وجود شبهة جنائية فى الهرم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حفظ التحقيقات حول العثور على جثة موظف متوفيًا داخل منزله فى الهرم، بعدما تبين من خلال التحقيقات، والتقرير الطبى أن الوفاة حدثت نتيجة انتحار المتهم بسبب معاناته من أزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

كشفت مناظرة النيابة لجثة موظف عثر عليه متوفيًا داخل منزله فى الهرم عن أنه فى العقد الـ7 من عمره، ومعلق بحبل مربوط فى سور شرفة المنزل، مما أسفر عن وفاته جراء الاختناق، وبفحص جثمانه تبين عدم وجود أى آثار لإصابات ظاهرية، تشير إلى وجود عنف جنائى، وهو ما رجح وفاته منتحرًا.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة المتوفى، والذين أفادوا أن المتوفى كان يعانى من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه استغل فترة غيابهم عن المنزل وانتحر.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين أنه موظف بالمعاش، قام بالتخلص من حياته بسبب معاناته من أزمة نفسية.

وتبين أن المتوفى استغل مغادرة زوجته الشقة لزيارة أحد أفراد العائلة، وأنهى حياته بشنق نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.