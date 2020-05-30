حظر دخول المواطنين المصالح الحكومية بالوادي بدون كمامة وتغريم المخالفين ٤ آلاف جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تبدأ محافظة الوادي الجديد، صباح غٍد الأحد، منع وحظر دخول المواطنين لجميع المصالح الحكومية والهيئات على مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة من دون ارتداء الكمامة.

صرح بذلك، اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مؤكدًا في بيان صحفي، صدور قرار المحافظة رقم 147 لسنة 2020، والذي يتضمن منع دخول المصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامة سواء للعاملين أو المواطنين، وتغريم المخالفين 4 آلاف جنيه.

واضاف الزملوط، متابعة التزام المواطنين بكافة التعليمات الصادرة، مشيرًا إلى فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية والأنشطة المختلفة الغير مستثناة من قرار الحظر في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لن تدخر جهداً للتصدي لانتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القرار شمل أيضاً تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، أو المجمعات والسوبر ماركت، والمحلات، وكذلك أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.

أكد الزملوط، أن الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ستحرر مخالفات لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، بالتزامن مع تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم لمنازل المصابين والأماكن المجاورة للمنطقة طبقاً للمخطط الوقائي ومكافحة العدوى بالمحافظة.