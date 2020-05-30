حريق بمخيم فى نيجيريا يشرد 4 آلاف نازح

هند المغربي

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، أنه جار العمل على تقديم مساعدات لأكثر من 4 آلاف نازح فقدوا كل ممتلكاتهم في حريق كبير في مخيم في ماي وجوري في شرق نيجيريا، حيث تسبب الحريق أيضا في مصرع اثنين وفقد آلالاف من النازحين ممتلكاتهم ومأواهم.

ووفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المفوضية تعمل مع السلطات ووكالات الإغاثة والشركاء المحليين للتأكد من حصول المتضررين على المأوى ومواد الإغاثة الأخرى حيث يعيش الكثيرون من النازحين، بمن فيهم الأطفال الصغار، دون مأوى، ويحتاجون إلى مساعدة فورية في المأوى والطعام والملابس.